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Ролич Констанция Павловна

Место рождения

Одно из: д. Шляпы, д. Тарасовичи (оба Вилейского р-на) , д. Сидоровичи (Мядельского р-на), Минской обл.

Дата рождения

Около 1849

Дата смерти

06.05.1873 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ІБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1849

Отец: Петух Павел Викентьевич не факт

Мать: не указана

Одно из: д. Шляпы, д. Тарасовичи (оба Вилейского р-на) , д. Сидоровичи (Мядельского р-на), Минской обл.
Бракосочетание
19.05.1868 ст.

Муж: Ролич Викентий Кузьминович или Косьмович

Занарочь, Мядельский район, Минская область
Рождение ребёнка
11.09.1870 ст.

Сын: Ролич Феадор Викентьевич

Отец ребёнка: Ролич Викентий Кузьминович или Косьмович

Сидоровичи, Мядельский район, Минская область
Рождение ребёнка
28.04.1873 ст.

Дочь: Ролич Варвара Викентьевна

Отец ребёнка: Ролич Викентий Кузьминович или Косьмович

Сидоровичи, Мядельский район, Минская область
Смерть
06.05.1873 ст.
Сидоровичи, Мядельский район, Минская область
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