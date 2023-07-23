Ролич Констанция Павловна
Место рожденияОдно из: д. Шляпы, д. Тарасовичи (оба Вилейского р-на) , д. Сидоровичи (Мядельского р-на), Минской обл.
Дата рожденияОколо 1849
Дата смерти06.05.1873 ст.
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
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Рождение
Около 1849
Отец: Петух Павел Викентьевич не факт
Одно из: д. Шляпы, д. Тарасовичи (оба Вилейского р-на) , д. Сидоровичи (Мядельского р-на), Минской обл.
Бракосочетание
19.05.1868 ст.
Занарочь, Мядельский район, Минская область
Рождение ребёнка
11.09.1870 ст.
Отец ребёнка: Ролич Викентий Кузьминович или Косьмович
Рождение ребёнка
28.04.1873 ст.
Дочь: Ролич Варвара Викентьевна
Отец ребёнка: Ролич Викентий Кузьминович или Косьмович
Смерть
06.05.1873 ст.