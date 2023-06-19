Ролич Викентий Кузьминович или Косьмович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1835
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Комментарий
Рождение
Около 1835
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
19.05.1868 ст.
Занарочь, Мядельский район, Минская область
Рождение ребёнка
11.09.1870 ст.
Мать ребёнка: Ролич Констанция Павловна
Рождение ребёнка
28.04.1873 ст.
Дочь: Ролич Варвара Викентьевна
Мать ребёнка: Ролич Констанция Павловна
Смерть
Неизвестно