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Ролич Викентий Кузьминович или Косьмович

Место рождения

Сидоровичи, Мядельский район, Минская область

Дата рождения

Около 1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1849 г.р.

Дети

Добавил:

ІБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1835

Отец: не указан

Мать: не указана

Сидоровичи, Мядельский район, Минская область
Бракосочетание
19.05.1868 ст.

Жена: Ролич Констанция Павловна

Занарочь, Мядельский район, Минская область
Рождение ребёнка
11.09.1870 ст.

Сын: Ролич Феадор Викентьевич

Мать ребёнка: Ролич Констанция Павловна

Сидоровичи, Мядельский район, Минская область
Рождение ребёнка
28.04.1873 ст.

Дочь: Ролич Варвара Викентьевна

Мать ребёнка: Ролич Констанция Павловна

Сидоровичи, Мядельский район, Минская область
Смерть
Неизвестно