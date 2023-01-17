Белкина (Атаманова) Александра Васильевна
Место рождения
Дата рождения25.04.1887
Дата смерти27.03.1970
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1887
Рождение ребёнка
1908
Отец ребёнка: Белкин Семен Федорович
Рождение ребёнка
22.12.1911
Дочь: Травкина Анастасия Семеновна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Белкина Анна Семеновна
Отец ребёнка: Белкин Семен Федорович
Рождение ребёнка
1920
Отец ребёнка: Белкин Семен Федорович
Рождение ребёнка
29.08.1922
Дочь: Головина Наталья Семеновна
Отец ребёнка: Белкин Семен Федорович
Рождение ребёнка
18.11.1924
Отец ребёнка: Белкин Семен Федорович
Рождение ребёнка
16.01.1929
Сын: Белкин Григорий Семенович
Отец ребёнка: Белкин Семен Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
27.03.1970
Лосино-Петровский, Лосино-Петровский, Московская область