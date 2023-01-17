Белкина (Атаманова) Александра Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белкина (Атаманова) Александра Васильевна

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Место рождения

Дядькино, Богородский, Московская область

Дата рождения

25.04.1887

Дата смерти

27.03.1970

Пол

Женский

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1887

Отец: Атаманов Василий Михайлович

Мать: Атаманова Марья Федоровна

Дядькино, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
1908

Сын: Белкин Иван Семенович

Отец ребёнка: Белкин Семен Федорович

Дядькино, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
22.12.1911

Дочь: Травкина Анастасия Семеновна

Отец ребёнка: не указан

Дядькино, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
1913

Дочь: Белкина Анна Семеновна

Отец ребёнка: Белкин Семен Федорович

Дядькино, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
1920

Сын: Белкин Гавриил Семенович

Отец ребёнка: Белкин Семен Федорович

Дядькино, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
29.08.1922

Дочь: Головина Наталья Семеновна

Отец ребёнка: Белкин Семен Федорович

Дядькино, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
18.11.1924

Сын: Белкин Михаил Семёнович

Отец ребёнка: Белкин Семен Федорович

Дядькино, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
16.01.1929

Сын: Белкин Григорий Семенович

Отец ребёнка: Белкин Семен Федорович

Дядькино, Богородский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Белкин Семен Федорович

Смерть
27.03.1970
Лосино-Петровский, Лосино-Петровский, Московская область
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