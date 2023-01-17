Головина (Белкина) Наталья Семеновна
Место рождения
Дата рождения29.08.1922
Дата смерти22.12.1978
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.08.1922
Рождение ребёнка
07.12.1944
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
02.03.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Головин Иван Иванович
Смерть
22.12.1978
Лосино-Петровский, Лосино-Петровский, Московская область