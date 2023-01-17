Головина (Белкина) Наталья Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Головина (Белкина) Наталья Семеновна

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Место рождения

Дядькино, Богородский, Московская область

Дата рождения

29.08.1922

Дата смерти

22.12.1978

Пол

Женский

Отец

1886 г.р.

Мать

1887 г.р.

Дети

1944 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.08.1922

Отец: Белкин Семен Федорович

Мать: Белкина Александра Васильевна

Дядькино, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
07.12.1944

Сын: Белкин Николай Иванович

Отец ребёнка: не указан

Дядькино, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
02.03.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Головин Иван Иванович

Дядькино, Богородский, Московская область
Смерть
22.12.1978
Лосино-Петровский, Лосино-Петровский, Московская область
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