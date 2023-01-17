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Белкина Анна Семеновна
Белкина Анна Семеновна
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Место рождения
Дядькино
, Богородский, Московская область
Дата рождения
1913
Дата смерти
1913
Пол
Женский
Отец
Белкин Семен Федорович
1886 г.р.
Мать
Белкина (Атаманова) Александра Васильевна
1887 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ТС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1913
Отец:
Белкин Семен Федорович
Мать:
Белкина Александра Васильевна
Дядькино
, Богородский, Московская область
Смерть
1913
Дядькино
, Богородский, Московская область
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