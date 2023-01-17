Белкина Анна Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБелкина Анна Семеновна

Белкина Анна Семеновна

avatar

Место рождения

Дядькино, Богородский, Московская область

Дата рождения

1913

Дата смерти

1913

Пол

Женский

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913

Отец: Белкин Семен Федорович

Мать: Белкина Александра Васильевна

Дядькино, Богородский, Московская область
Смерть
1913
Дядькино, Богородский, Московская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close