Артамонов Сергей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Артамонов Сергей Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Артамонов Иван Федорович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1922

Сын: Артамонов Михаил Сергеевич

Мать ребёнка: Артамонова Наталья Андреевна

Рождение ребёнка
1922

Дочь: Грачева Елизавета Сергеевна

Мать ребёнка: Артамонова Наталья Андреевна

Ближнеконстантиново, город Нижний Новгород, Нижегородская область
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