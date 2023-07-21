Артамонов Сергей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Артамонов Иван Федорович
Рождение ребёнка
1922
Сын: Артамонов Михаил Сергеевич
Мать ребёнка: Артамонова Наталья Андреевна
Рождение ребёнка
1922
Дочь: Грачева Елизавета Сергеевна
Мать ребёнка: Артамонова Наталья Андреевна
Ближнеконстантиново, город Нижний Новгород, Нижегородская область