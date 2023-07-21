Артамонова Наталья Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Артамонова Наталья Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Важдаев Андрей

Мать: Важдаева Екатерина Васильевна

Предположительно родилась в районе 1900 года
Рождение ребёнка
1922

Сын: Артамонов Михаил Сергеевич

Отец ребёнка: Артамонов Сергей Иванович

Рождение ребёнка
1922

Дочь: Грачева Елизавета Сергеевна

Отец ребёнка: Артамонов Сергей Иванович

Ближнеконстантиново, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно
1895-1905
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