Артамонова Наталья Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Важдаев Андрей
Предположительно родилась в районе 1900 года
Рождение ребёнка
1922
Сын: Артамонов Михаил Сергеевич
Отец ребёнка: Артамонов Сергей Иванович
Рождение ребёнка
1922
Дочь: Грачева Елизавета Сергеевна
Отец ребёнка: Артамонов Сергей Иванович
Ближнеконстантиново, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно
1895-1905