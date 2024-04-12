Лунин Иван Григорьевич
Место рождения
Дата рождения10.04.1926
Дата смерти1981
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1926
Отец: Лунин Григорий Никитович
Мать: Лунина Анпида Васильевна
Рождение ребёнка
22.03.1952
Гоговинская, Нижне-Ломовский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
28.05.1954
Мать ребёнка: Лунина Анастасия Андреевна
Рождение ребёнка
04.06.1956
Рождение ребёнка
21.09.1959
Рождение ребёнка
28.06.1962
Сын: Лунин Юрий Иванович
Мать ребёнка: Лунина Анастасия Андреевна
Смерть
1981