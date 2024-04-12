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Лунин Иван Григорьевич

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Место рождения

Адикаевка, Каменский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

10.04.1926

Дата смерти

1981

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности
1954 г.р.
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1962 г.р.

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1926

Отец: Лунин Григорий Никитович

Мать: Лунина Анпида Васильевна

Адикаевка, Каменский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
22.03.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лунина Анастасия Андреевна

Гоговинская, Нижне-Ломовский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
28.05.1954

Сын: Лунин Владимир Иванович

Мать ребёнка: Лунина Анастасия Андреевна

Рождение ребёнка
04.06.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лунина Анастасия Андреевна

Рождение ребёнка
21.09.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лунина Анастасия Андреевна

Рождение ребёнка
28.06.1962

Сын: Лунин Юрий Иванович

Мать ребёнка: Лунина Анастасия Андреевна

Смерть
1981
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