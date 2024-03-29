Лунина Анпида Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лунина Анпида Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1921

Сын: Лунин Василий Григорьевич

Отец ребёнка: Лунин Григорий Никитович

Рождение ребёнка
10.04.1926

Сын: Лунин Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Лунин Григорий Никитович

Адикаевка, Каменский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лунина Екатерина Григорьевна

Отец ребёнка: Лунин Григорий Никитович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лунина Мария Григорьевна

Отец ребёнка: Лунин Григорий Никитович

Смерть
Неизвестно
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