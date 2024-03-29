Лунина Анпида Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Василий
Рождение ребёнка
1921
Сын: Лунин Василий Григорьевич
Отец ребёнка: Лунин Григорий Никитович
Рождение ребёнка
10.04.1926
Отец ребёнка: Лунин Григорий Никитович
Адикаевка, Каменский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лунина Екатерина Григорьевна
Отец ребёнка: Лунин Григорий Никитович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лунина Мария Григорьевна
Отец ребёнка: Лунин Григорий Никитович
Смерть
Неизвестно