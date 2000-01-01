Агафия Варфоломеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАгафия Варфоломеевна

Агафия Варфоломеевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1920

Дочь: Тарасенко Лукерья Кондратьевна

Отец ребёнка: Тарасенко Кондрат Афанасьевич

Рождение ребёнка
1926

Сын: Тарасенко Артём Кондратьевич

Отец ребёнка: Тарасенко Кондрат Афанасьевич

Рождение ребёнка
1930

Сын: Тарасенко Леонид Кандратьевич

Отец ребёнка: Тарасенко Кондрат Афанасьевич

Рождение ребёнка
1933

Дочь: Тарасенко Анна Кондратьевна

Отец ребёнка: Тарасенко Кондрат Афанасьевич

д.Леонтьево, Добрушский р-н, Гомельская обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тарасенко Степанида Кондратьевна

Отец ребёнка: Тарасенко Кондрат Афанасьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тарасенко Кондрат Афанасьевич

Смерть
Неизвестно
д.Леонтьево, Добрушский р-н, Гомельская обл.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close