Агафия Варфоломеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1920
Дочь: Тарасенко Лукерья Кондратьевна
Отец ребёнка: Тарасенко Кондрат Афанасьевич
Рождение ребёнка
1926
Сын: Тарасенко Артём Кондратьевич
Отец ребёнка: Тарасенко Кондрат Афанасьевич
Рождение ребёнка
1930
Сын: Тарасенко Леонид Кандратьевич
Отец ребёнка: Тарасенко Кондрат Афанасьевич
Рождение ребёнка
1933
Дочь: Тарасенко Анна Кондратьевна
Отец ребёнка: Тарасенко Кондрат Афанасьевич
д.Леонтьево, Добрушский р-н, Гомельская обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тарасенко Степанида Кондратьевна
Отец ребёнка: Тарасенко Кондрат Афанасьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
д.Леонтьево, Добрушский р-н, Гомельская обл.