Летовальцев Андрей Маркович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛетовальцев Андрей Маркович

Летовальцев Андрей Маркович

Место рождения

д. Крадихино

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: Летовальцев Марк Григорьевич

Мать: Летовальцева Катерина Кирилловна

д. Крадихино
Рождение ребёнка
1846

Сын: Летовальцев Степан Андреевич

Мать ребёнка: Летовальцева Параскева Савельевна

д. Крадихино
Рождение ребёнка
1848

Сын: Летовальцев Михаил Андреевич

Мать ребёнка: Летовальцева Параскева Савельевна

д. Крадихино
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Летовальцева Параскева Савельевна

д. Крадихино
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close