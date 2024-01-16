Летовальцев Андрей Маркович
Место рожденияд. Крадихино
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
д. Крадихино
Рождение ребёнка
1846
Сын: Летовальцев Степан Андреевич
Мать ребёнка: Летовальцева Параскева Савельевна
д. Крадихино
Рождение ребёнка
1848
Сын: Летовальцев Михаил Андреевич
Мать ребёнка: Летовальцева Параскева Савельевна
д. Крадихино
Бракосочетание
Неизвестно
д. Крадихино
Смерть
Неизвестно