Летовальцева Параскева Савельевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Летовальцева Параскева Савельевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1846

Сын: Летовальцев Степан Андреевич

Отец ребёнка: Летовальцев Андрей Маркович

д. Крадихино
Рождение ребёнка
1848

Сын: Летовальцев Михаил Андреевич

Отец ребёнка: Летовальцев Андрей Маркович

д. Крадихино
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Летовальцев Андрей Маркович

д. Крадихино
Смерть
Неизвестно
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