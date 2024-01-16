Летовальцева Параскева Савельевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1846
Сын: Летовальцев Степан Андреевич
Отец ребёнка: Летовальцев Андрей Маркович
д. Крадихино
Рождение ребёнка
1848
Сын: Летовальцев Михаил Андреевич
Отец ребёнка: Летовальцев Андрей Маркович
д. Крадихино
Бракосочетание
Неизвестно
д. Крадихино
Смерть
Неизвестно