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Шаковец Николай Фёдорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1927

Дата смерти

1944

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927

Отец: Шаковец Фёдор Семёнович

Мать: Шаковец Евгения Васильевна

Смерть
1944
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