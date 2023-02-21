Шаковец Фёдор Семёнович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шаковец Фёдор Семёнович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шаковец Семён

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1927

Сын: Шаковец Николай Фёдорович

Мать ребёнка: Шаковец Евгения Васильевна

Рождение ребёнка
1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шаковец Евгения Васильевна

Рождение ребёнка
09.08.1938

Дочь: Минькова Нина Фёдоровна

Мать ребёнка: Шаковец Евгения Васильевна

Холхолица, Борисовский район, Минская область
Рождение ребёнка
01.01.1941

Сын: Шаковец Леонид Фёдорович

Мать ребёнка: Шаковец Евгения Васильевна

Холхолица, Борисовский район, Минская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Фёдоровна

Мать ребёнка: Шаковец Евгения Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шаковец Виктор Фёдорович

Мать ребёнка: Шаковец Евгения Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кротова Зинаида Фёдоровна

Мать ребёнка: Шаковец Евгения Васильевна

Холхолица, Борисовский район, Минская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ермолович Мария Фёдоровна

Мать ребёнка: Шаковец Евгения Васильевна

Холхолица, Борисовский район, Минская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шаковец Евгения Васильевна

Смерть
Неизвестно
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