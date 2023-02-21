Шаковец Фёдор Семёнович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шаковец Семён
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1927
Сын: Шаковец Николай Фёдорович
Мать ребёнка: Шаковец Евгения Васильевна
Рождение ребёнка
1933
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шаковец Евгения Васильевна
Рождение ребёнка
09.08.1938
Дочь: Минькова Нина Фёдоровна
Мать ребёнка: Шаковец Евгения Васильевна
Рождение ребёнка
01.01.1941
Мать ребёнка: Шаковец Евгения Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Фёдоровна
Мать ребёнка: Шаковец Евгения Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Шаковец Евгения Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кротова Зинаида Фёдоровна
Мать ребёнка: Шаковец Евгения Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ермолович Мария Фёдоровна
Мать ребёнка: Шаковец Евгения Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно