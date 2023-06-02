Вьюркова Марфа Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1804 или 1805
Дата смерти26.09.1866
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1832
Дочь: Вьюркова Екатерина Илларионовна
Отец ребёнка: Вьюрков Илларион Елисеевич
Рождение ребёнка
Около 1844
Отец ребёнка: Вьюрков Илларион Елисеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
26.09.1866
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область