Вьюркова Марфа Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вьюркова Марфа Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804 или 1805

Дата смерти

26.09.1866

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1798 или 1806 г.р.

Дети

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Место
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Рождение
1804 или 1805

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1832

Дочь: Вьюркова Екатерина Илларионовна

Отец ребёнка: Вьюрков Илларион Елисеевич

Рождение ребёнка
Около 1844

Сын: Юрков Давид Илларионович

Отец ребёнка: Вьюрков Илларион Елисеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вьюрков Илларион Елисеевич

Смерть
26.09.1866
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
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