Вьюрков Илларион Елисеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1798 или 1806
Дата смерти25.01.1862
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798 или 1806
Отец: Вьюрков Елисей Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1828
Дочь: Вьюркова Марина Илларионовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1832
Дочь: Вьюркова Екатерина Илларионовна
Мать ребёнка: Вьюркова Марфа Григорьевна
Рождение ребёнка
Около 1844
Мать ребёнка: Вьюркова Марфа Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
25.01.1862
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область