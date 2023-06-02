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Вьюрков Илларион Елисеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1798 или 1806

Дата смерти

25.01.1862

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798 или 1806

Отец: Вьюрков Елисей Иванович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1828

Дочь: Вьюркова Марина Илларионовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1832

Дочь: Вьюркова Екатерина Илларионовна

Мать ребёнка: Вьюркова Марфа Григорьевна

Рождение ребёнка
Около 1844

Сын: Юрков Давид Илларионович

Мать ребёнка: Вьюркова Марфа Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вьюркова Марфа Григорьевна

Смерть
25.01.1862
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
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