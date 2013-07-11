Барсков Евгений Николаевич
Место рождения
Дата рождения11.01.1929
Дата смерти11.07.2013
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1929
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.11.1956
Дочь: Серёгина Татьяна Евгеньевна
Мать ребёнка: Барскова Юлия Дмитриевна
Рождение ребёнка
30.09.1962
Дочь: Савельева Людмила Евгеньевна
Мать ребёнка: Барскова Юлия Дмитриевна
Смерть
11.07.2013