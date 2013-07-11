Барсков Евгений Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Барсков Евгений Николаевич

Место рождения

Октябрьский, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

11.01.1929

Дата смерти

11.07.2013

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1929

Отец: не указан

Мать: не указана

Октябрьский, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
03.11.1956

Дочь: Серёгина Татьяна Евгеньевна

Мать ребёнка: Барскова Юлия Дмитриевна

Рождение ребёнка
30.09.1962

Дочь: Савельева Людмила Евгеньевна

Мать ребёнка: Барскова Юлия Дмитриевна

Октябрьский, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Смерть
11.07.2013

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