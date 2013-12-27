Барскова Юлия Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Барскова Юлия Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.04.1927

Дата смерти

27.12.2013

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1927

Отец: Алексеев Дмитрий Васильевич

Мать: Алексеева (Гусева) Анна Васильевна

Рождение ребёнка
03.11.1956

Дочь: Серёгина Татьяна Евгеньевна

Отец ребёнка: Барсков Евгений Николаевич

Рождение ребёнка
30.09.1962

Дочь: Савельева Людмила Евгеньевна

Отец ребёнка: Барсков Евгений Николаевич

Октябрьский, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Смерть
27.12.2013

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