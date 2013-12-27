Барскова Юлия Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.04.1927
Дата смерти27.12.2013
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1927
Рождение ребёнка
03.11.1956
Дочь: Серёгина Татьяна Евгеньевна
Отец ребёнка: Барсков Евгений Николаевич
Рождение ребёнка
30.09.1962
Дочь: Савельева Людмила Евгеньевна
Отец ребёнка: Барсков Евгений Николаевич
Октябрьский, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Смерть
27.12.2013