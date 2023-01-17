Параскева Иосифовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Параскева Иосифовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1787

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1790 г.р.

Дети

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1822

Дочь: Евдокия Климентьевна

Отец ребёнка: Климентий Павлович

Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Агриппина Климентьевна

Отец ребёнка: Климентий Павлович

Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Климентий Павлович

Место жительства
Неизвестно
Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно
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