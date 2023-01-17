Параскева Иосифовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1787
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Евдокия Климентьевна
Отец ребёнка: Климентий Павлович
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Агриппина Климентьевна
Отец ребёнка: Климентий Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Климентий Павлович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно