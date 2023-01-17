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Климентий Павлович

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Место рождения

Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

06.12.1790

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1790

Отец: Павел Пантелеймонович

Мать: Матрона Васильевна

Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Крещение
07.12.1790
Церковь Николая Чудотворца, Раменье, село, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Восприемник | Церкви Николая Чудотворца дьячек Яков Иванов
Рождение ребёнка
1822

Дочь: Евдокия Климентьевна

Мать ребёнка: Параскева Иосифовна

Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Агриппина Климентьевна

Мать ребёнка: Параскева Иосифовна

Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Параскева Иосифовна

Место жительства
Неизвестно
Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно
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