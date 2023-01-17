Климентий Павлович
Место рождения
Дата рождения06.12.1790
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1790
Отец: Павел Пантелеймонович
Мать: Матрона Васильевна
Крещение
07.12.1790
Церковь Николая Чудотворца, Раменье, село, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Восприемник | Церкви Николая Чудотворца дьячек Яков Иванов
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Евдокия Климентьевна
Мать ребёнка: Параскева Иосифовна
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Агриппина Климентьевна
Мать ребёнка: Параскева Иосифовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Параскева Иосифовна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно