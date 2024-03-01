Асанова Василиса Ерофеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1819
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Асанова Екатерина Андреева
Отец ребёнка: Асанов Андрей Андреев
МБУ "Архив КМО" РС 1850г Ф.585 Оп.1 Д.229 Лист 628
Рождение ребёнка
1843
Сын: Асанов Осип Андреев
Отец ребёнка: Асанов Андрей Андреев
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 111 Оп. 1 Д. 1953 Стр. 16
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Асанова Федора Андреева
Отец ребёнка: Асанов Андрей Андреев
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 111 Оп. 1 Д. 1953 Стр. 16
Рождение ребёнка
?.01.1850 ст.
Дочь: Асанова Матрона Андреева
Отец ребёнка: Асанов Андрей Андреев
МБУ "Архив КМО" РС 1850г Ф.585 Оп.1 Д.229 Лист 628
Место жительства
1858
Бракосочетание
Неизвестно
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 111 Оп. 1 Д. 1953 Стр. 16
Смерть
Неизвестно