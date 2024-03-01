Асанова Василиса Ерофеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Асанова Василиса Ерофеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1842

Дочь: Асанова Екатерина Андреева

Отец ребёнка: Асанов Андрей Андреев

Фролово, Кунгурский уезд, Пермская губерния
МБУ "Архив КМО" РС 1850г Ф.585 Оп.1 Д.229 Лист 628
Рождение ребёнка
1843

Сын: Асанов Осип Андреев

Отец ребёнка: Асанов Андрей Андреев

ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 111 Оп. 1 Д. 1953 Стр. 16
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Асанова Федора Андреева

Отец ребёнка: Асанов Андрей Андреев

ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 111 Оп. 1 Д. 1953 Стр. 16
Рождение ребёнка
?.01.1850 ст.

Дочь: Асанова Матрона Андреева

Отец ребёнка: Асанов Андрей Андреев

Фролово, Кунгурский уезд, Пермская губерния
МБУ "Архив КМО" РС 1850г Ф.585 Оп.1 Д.229 Лист 628
Место жительства
1858
Фролово, Кунгурский уезд, Пермская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Асанов Андрей Андреев

ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 111 Оп. 1 Д. 1953 Стр. 16
Смерть
Неизвестно
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