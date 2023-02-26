Матрона Сергеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1855
Дата смерти09.09.1877
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Андреев
Рождение ребёнка
02.06.1871
Сын: Исакий Иоаннов
Отец ребёнка: Иван Андреев
Рождение ребёнка
1872
Сын: Иоанн Иванов
Отец ребёнка: Иван Андреев
Рождение ребёнка
1874
Сын: Филипп Иванов
Отец ребёнка: Иван Андреев
Смерть
09.09.1877
Рубеки, Дубровская волость, Поречский уезд
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно