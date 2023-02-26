Матрона Сергеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матрона Сергеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1855

Дата смерти

09.09.1877

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1853 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Андреев

Рождение ребёнка
02.06.1871

Сын: Исакий Иоаннов

Отец ребёнка: Иван Андреев

Рождение ребёнка
1872

Сын: Иоанн Иванов

Отец ребёнка: Иван Андреев

Рождение ребёнка
1874

Сын: Филипп Иванов

Отец ребёнка: Иван Андреев

Смерть
09.09.1877
Рубеки, Дубровская волость, Поречский уезд
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно

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