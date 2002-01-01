Анна Заржицкая Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Заржицкая Ефимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1910

Дата смерти

2002

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: Заржицкий Ефим Федорович

Мать: Заржицкая Марья Андреевна

Смерть
2002
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