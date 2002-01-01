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Анна Заржицкая Ефимовна
Анна Заржицкая Ефимовна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1910
Дата смерти
2002
Пол
Женский
Отец
Заржицкий Ефим Федорович
Мать
Заржицкая (Громыко) Марья Андреевна
1883 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АЧ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Отец:
Заржицкий Ефим Федорович
Мать:
Заржицкая Марья Андреевна
Смерть
2002
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