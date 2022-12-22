Заржицкая (Громыко) Марья Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Заржицкая (Громыко) Марья Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1883

Дата смерти

1979

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1910

Дочь: Анна Заржицкая Ефимовна

Отец ребёнка: Заржицкий Ефим Федорович

Рождение ребёнка
1914

Сын: Заржицкий Алексей Ефимович

Отец ребёнка: Заржицкий Ефим Федорович

Рождение ребёнка
15.09.1916

Сын: Заржицкий Михаил Ефимович

Отец ребёнка: Заржицкий Ефим Федорович

Рождение ребёнка
1919

Сын: Заржицкий Иван Ефимович

Отец ребёнка: Заржицкий Ефим Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Заржицкий Дмитрий Ефимович

Отец ребёнка: Заржицкий Ефим Федорович

Смерть
1979
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