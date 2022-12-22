Заржицкая (Громыко) Марья Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1883
Дата смерти1979
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Анна Заржицкая Ефимовна
Отец ребёнка: Заржицкий Ефим Федорович
Рождение ребёнка
1914
Сын: Заржицкий Алексей Ефимович
Отец ребёнка: Заржицкий Ефим Федорович
Рождение ребёнка
15.09.1916
Сын: Заржицкий Михаил Ефимович
Отец ребёнка: Заржицкий Ефим Федорович
Рождение ребёнка
1919
Отец ребёнка: Заржицкий Ефим Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Заржицкий Дмитрий Ефимович
Отец ребёнка: Заржицкий Ефим Федорович
Смерть
1979