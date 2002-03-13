Маликов Виктор Федорович
Место рождениястаница Лысогорская, Ставропольского края
Дата рождения13.12.1937
Дата смерти13.03.2002
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1937
Отец: Маликов Федор Яковлевич
станица Лысогорская, Ставропольского края
Рождение ребёнка
07.04.1963
Дочь: Пумпуриди Марина Викторовна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
город Железноводск Ставропольского края
Смерть
13.03.2002
г.ород Железноводск Ставропольского края
Похороны
Неизвестно
станица Лысогорская, Ставропольского края