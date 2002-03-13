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Маликов Виктор Федорович

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Место рождения

станица Лысогорская, Ставропольского края

Дата рождения

13.12.1937

Дата смерти

13.03.2002

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1937

Отец: Маликов Федор Яковлевич

Мать: Маликова Раиса Максимовна

станица Лысогорская, Ставропольского края
Рождение ребёнка
07.04.1963

Дочь: Пумпуриди Марина Викторовна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

город Железноводск Ставропольского края
Смерть
13.03.2002
г.ород Железноводск Ставропольского края
Похороны
Неизвестно
станица Лысогорская, Ставропольского края
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