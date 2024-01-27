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Маликов Федор Яковлевич

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Место рождения

станица Лысогорская, Ставропольского края

Дата рождения

20.02.1915

Дата смерти

19.12.1980

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1915

Отец: не указан

Мать: не указана

станица Лысогорская, Ставропольского края
Рождение ребёнка
13.12.1937

Сын: Маликов Виктор Федорович

Мать ребёнка: Маликова Раиса Максимовна

станица Лысогорская, Ставропольского края
Рождение ребёнка
05.11.1943

Сын: Маликов Владимир Федорович

Мать ребёнка: Маликова Раиса Максимовна

станица Лысогорская, Ставропольского края
Рождение ребёнка
20.11.1951

Дочь: Абрамук Любовь Федоровна

Мать ребёнка: Маликова Раиса Максимовна

станица Лысогорская, Ставропольского края
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Маликова Раиса Максимовна

ст. Лысогорская
Смерть
19.12.1980
станица Лысогорская, Ставропольского края
Похороны
Неизвестно
станица Лысогорская, Ставропольского края
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