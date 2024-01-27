Маликов Федор Яковлевич
Место рождениястаница Лысогорская, Ставропольского края
Дата рождения20.02.1915
Дата смерти19.12.1980
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
13.12.1937
Мать ребёнка: Маликова Раиса Максимовна
станица Лысогорская, Ставропольского края
Рождение ребёнка
05.11.1943
Сын: Маликов Владимир Федорович
Мать ребёнка: Маликова Раиса Максимовна
станица Лысогорская, Ставропольского края
Рождение ребёнка
20.11.1951
Дочь: Абрамук Любовь Федоровна
Мать ребёнка: Маликова Раиса Максимовна
станица Лысогорская, Ставропольского края
Бракосочетание
Неизвестно
ст. Лысогорская
Смерть
19.12.1980
станица Лысогорская, Ставропольского края
Похороны
Неизвестно
станица Лысогорская, Ставропольского края