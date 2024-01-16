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Сарана Иван Петрович
Сарана Иван Петрович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1900
Пол
Мужской
Отец
Сарана Пётр Маркович
Около 1870 г.р.
Мать
?
Дети
Не указаны
Добавил:
ВМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец:
Сарана Пётр Маркович
Мать:
?
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