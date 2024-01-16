Сарана Иван Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сарана Иван Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1900

Пол

Мужской

Отец

Около 1870 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: Сарана Пётр Маркович

Мать: ?

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