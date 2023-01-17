Истомина (---) Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Истомина (---) Екатерина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1898 г.р.

Дети

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.01.1924

Сын: Истомин Василий Алексеевич

Отец ребёнка: Истомин Алексей Васильевич

Теребино, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Истомин Алексей Васильевич

Смерть
Неизвестно
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