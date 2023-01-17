Истомина (---) Екатерина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.01.1924
Сын: Истомин Василий Алексеевич
Отец ребёнка: Истомин Алексей Васильевич
Теребино, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно