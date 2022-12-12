Истомин Василий Алексеевич
Место рождения
Дата рождения07.01.1924
Дата смерти24.11.1972
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1924
Отец: Истомин Алексей Васильевич
Мать: Истомина Екатерина
Рождение ребёнка
17.07.1949
Сын: Истомин Валентин Васильевич
Мать ребёнка: Истомина Ольга Полиектовна
Рождение ребёнка
15.08.1953
Сын: Истомин Василий Васильевич
Мать ребёнка: Истомина Ольга Полиектовна
Рождение ребёнка
03.09.1956
Дочь: Боровая Антонина Васильевна
Мать ребёнка: Истомина Ольга Полиектовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
24.11.1972