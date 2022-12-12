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Истомин Василий Алексеевич

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Место рождения

Теребино, Вельский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

07.01.1924

Дата смерти

24.11.1972

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1924

Отец: Истомин Алексей Васильевич

Мать: Истомина Екатерина

Теребино, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
17.07.1949

Сын: Истомин Валентин Васильевич

Мать ребёнка: Истомина Ольга Полиектовна

Теребино, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
15.08.1953

Сын: Истомин Василий Васильевич

Мать ребёнка: Истомина Ольга Полиектовна

Теребино, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
03.09.1956

Дочь: Боровая Антонина Васильевна

Мать ребёнка: Истомина Ольга Полиектовна

Теребино, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Истомина Ольга Полиектовна

Смерть
24.11.1972
Теребино, Вельский муниципальный район, Архангельская область
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