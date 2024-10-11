Апполошкина Анастасия Андреева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Апполошкин Николай Марков
Отец ребёнка: Апполошкин Марк Фомин
Рождение ребёнка
?.12.1889
Сын: Апполошкин Матвей Маркович
Отец ребёнка: Апполошкин Марк Фомин
Рождение ребёнка
21.08.1907
Дочь: Апполошкина Наталья Маркова
Отец ребёнка: Апполошкин Марк Фомин
Рождение ребёнка
04.10.1909
Сын: Апполошкин Алексей Марков
Отец ребёнка: Апполошкин Марк Фомин