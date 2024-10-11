Апполошкина Анастасия Андреева Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Апполошкина Анастасия Андреева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Апполошкин Николай Марков

Отец ребёнка: Апполошкин Марк Фомин

Рождение ребёнка
?.12.1889

Сын: Апполошкин Матвей Маркович

Отец ребёнка: Апполошкин Марк Фомин

Рождение ребёнка
21.08.1907

Дочь: Апполошкина Наталья Маркова

Отец ребёнка: Апполошкин Марк Фомин

Рождение ребёнка
04.10.1909

Сын: Апполошкин Алексей Марков

Отец ребёнка: Апполошкин Марк Фомин

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