Апполошкин Марк Фомин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Апполошкин Николай Марков
Мать ребёнка: Апполошкина Анастасия Андреева
Рождение ребёнка
?.12.1889
Сын: Апполошкин Матвей Маркович
Мать ребёнка: Апполошкина Анастасия Андреева
Рождение ребёнка
21.08.1907
Дочь: Апполошкина Наталья Маркова
Мать ребёнка: Апполошкина Анастасия Андреева
Рождение ребёнка
04.10.1909
Сын: Апполошкин Алексей Марков
Мать ребёнка: Апполошкина Анастасия Андреева
Смерть
Неизвестно