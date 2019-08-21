Зайцева (Попова) Людмила Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зайцева (Попова) Людмила Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.07.1945

Дата смерти

21.08.2019

Пол

Женский

Отец

Мать

1928 г.р.

Муж

1936 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1984 г.р.

Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1945

Отец: Фёдор

Мать: Попова Лидия Николаевна

Бракосочетание
04.04.1978

Муж: Зайцев Александр Александрович

Рождение ребёнка
30.05.1979

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зайцев Александр Александрович

Рождение ребёнка
27.03.1984

Дочь: Королёва Надежда Александровна

Отец ребёнка: Зайцев Александр Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фёдор

Смерть
21.08.2019
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