Зайцева (Попова) Людмила Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.07.1945
Дата смерти21.08.2019
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1945
Отец: Фёдор
Мать: Попова Лидия Николаевна
Бракосочетание
04.04.1978
Рождение ребёнка
30.05.1979
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Зайцев Александр Александрович
Рождение ребёнка
27.03.1984
Дочь: Королёва Надежда Александровна
Отец ребёнка: Зайцев Александр Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Фёдор
Смерть
21.08.2019