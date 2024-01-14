Зайцев Александр Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.02.1936
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1936
Бракосочетание
04.04.1978
Рождение ребёнка
30.05.1979
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Зайцева Людмила Федоровна
Рождение ребёнка
27.03.1984
Дочь: Королёва Надежда Александровна
Мать ребёнка: Зайцева Людмила Федоровна