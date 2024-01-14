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Зайцев Александр Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.02.1936

Пол

Мужской

Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1936

Отец: Зайцев Александр Иванович

Мать: Зайцева Мария Александровна

Бракосочетание
04.04.1978

Жена: Зайцева Людмила Федоровна

Рождение ребёнка
30.05.1979

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зайцева Людмила Федоровна

Рождение ребёнка
27.03.1984

Дочь: Королёва Надежда Александровна

Мать ребёнка: Зайцева Людмила Федоровна

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