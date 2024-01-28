Сорокина (Сулина) Агриппина Денисовна
Место рождения
Дата рождения1834
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834
Отец: Сулин Денис Ефремович
Мать: Сулина Авдотья Ульяновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Сорокин Василий Семенович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Сорокина Татьяна Васильевна
Отец ребёнка: Сорокин Василий Семенович
Рождение ребёнка
1858
Сын: Сорокин Никита Васильевич
Отец ребёнка: Сорокин Василий Семенович
Рождение ребёнка
1862
Сын: Сорокин Владимир Васильевич
Отец ребёнка: Сорокин Василий Семенович
Рождение ребёнка
1866
Сын: Сорокин Алексей Васильевич
Отец ребёнка: Сорокин Василий Семенович
Рождение ребёнка
1867
Сын: Сорокин Михаил Васильевич
Отец ребёнка: Сорокин Василий Семенович
Рождение ребёнка
1871
Дочь: Будаева (Сорокина) Федосья Васильевна
Отец ребёнка: Сорокин Василий Семенович