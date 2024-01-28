Сорокина (Сулина) Агриппина Денисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сорокина (Сулина) Агриппина Денисовна

Место рождения

Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд

Дата рождения

1834

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: Сулин Денис Ефремович

Мать: Сулина Авдотья Ульяновна

Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сорокин Яков Васильевич

Отец ребёнка: Сорокин Василий Семенович

Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сорокин Василий Семенович

Рождение ребёнка
1855

Дочь: Сорокина Татьяна Васильевна

Отец ребёнка: Сорокин Василий Семенович

Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1858

Сын: Сорокин Никита Васильевич

Отец ребёнка: Сорокин Василий Семенович

Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1862

Сын: Сорокин Владимир Васильевич

Отец ребёнка: Сорокин Василий Семенович

Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1866

Сын: Сорокин Алексей Васильевич

Отец ребёнка: Сорокин Василий Семенович

Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1867

Сын: Сорокин Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Сорокин Василий Семенович

Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1871

Дочь: Будаева (Сорокина) Федосья Васильевна

Отец ребёнка: Сорокин Василий Семенович

Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд

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