Толстенко (Романов) Виктор Викторович
Место рождения
Дата рождения19.08.1943
Дата смерти29.07.2008
ПолМужской
Отец
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Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1943
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
06.11.1969
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Толстенко (Линник Линникова) Надежда Федотовна
Таганрог, город Таганрог, Ростовская область
Смерть
29.07.2008
Матвеев Курган, Матвеево-Курганский муниципальный район, Ростовская область