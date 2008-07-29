Толстенко (Романов) Виктор Викторович 19.08.1943 — найти родственников по фамилии на Familio
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Толстенко (Романов) Виктор Викторович

Место рождения

Ильинка, Белокалитвинский муниципальный район, Ростовская область

Дата рождения

19.08.1943

Дата смерти

29.07.2008

Пол

Мужской

Отец

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Мать

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Дети

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Добавил:

КР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1943

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Ильинка, Белокалитвинский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
06.11.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Толстенко (Линник Линникова) Надежда Федотовна

Таганрог, город Таганрог, Ростовская область
Смерть
29.07.2008
Матвеев Курган, Матвеево-Курганский муниципальный район, Ростовская область

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