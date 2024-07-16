Толстенко (Линник Линникова) Надежда Федотовна
Место рождения
Дата рождения02.08.1938
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1938
Отец: Линник Федот Иванович
Мать: Линник (Королёва) Федосья Феодосия Гаврильевна Гавриловна Гаврииловна
Рождение ребёнка
06.11.1969
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Толстенко (Романов) Виктор Викторович
Таганрог, город Таганрог, Ростовская область