Толстенко (Линник Линникова) Надежда Федотовна 02.08.1938 — найти родственников по фамилии на Familio
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Толстенко (Линник Линникова) Надежда Федотовна

Место рождения

Алексеевка, Матвеево-Курганский муниципальный район, Ростовская область

Дата рождения

02.08.1938

Пол

Женский

Добавил:

КР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1938

Отец: Линник Федот Иванович

Мать: Линник (Королёва) Федосья Феодосия Гаврильевна Гавриловна Гаврииловна

Алексеевка, Матвеево-Курганский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
06.11.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Толстенко (Романов) Виктор Викторович

Таганрог, город Таганрог, Ростовская область

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