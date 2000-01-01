Синькевич (Кучерова) Надежда Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1926
Дата смерти1997
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926
Отец: Кучеров Ефим Иванович
Рождение ребёнка
15.01.1952
Дочь: Пестова Алевтина (Алла) Александровна
Отец ребёнка: Синькевич Александр
Рождение ребёнка
1954
Сын: Синькевич Михаил Александрович
Отец ребёнка: Синькевич Александр
Рождение ребёнка
1958
Дочь: Наталья Александровна
Отец ребёнка: Синькевич Александр
Место жительства
Неизвестно
Кохтла-Ярве
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Синькевич Александр
Смерть
1997