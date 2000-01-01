Синькевич (Кучерова) Надежда Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Синькевич (Кучерова) Надежда Ефимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1926

Дата смерти

1997

Пол

Женский

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926

Отец: Кучеров Ефим Иванович

Мать: Кучерова Ксения Федоровна

Рождение ребёнка
15.01.1952

Дочь: Пестова Алевтина (Алла) Александровна

Отец ребёнка: Синькевич Александр

Рождение ребёнка
1954

Сын: Синькевич Михаил Александрович

Отец ребёнка: Синькевич Александр

Рождение ребёнка
1958

Дочь: Наталья Александровна

Отец ребёнка: Синькевич Александр

Место жительства
Неизвестно
Кохтла-Ярве
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Синькевич Александр

Смерть
1997
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