Кучерова (Портнова) Ксения Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кучерова (Портнова) Ксения Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.02.1892

Дата смерти

23.01.1980

Пол

Женский

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1892

Отец: Портнов Федор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1921

Дочь: Вера Ефимовна

Отец ребёнка: Кучеров Ефим Иванович

Рождение ребёнка
1924

Дочь: Кучерова Александра Ефимовна

Отец ребёнка: Кучеров Ефим Иванович

Рождение ребёнка
1926

Дочь: Синькевич Надежда Ефимовна

Отец ребёнка: Кучеров Ефим Иванович

Место жительства
Неизвестно
Серебряницы, Чудовский муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кучеров Ефим Иванович

Смерть
23.01.1980
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