Кучерова (Портнова) Ксения Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.02.1892
Дата смерти23.01.1980
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1892
Отец: Портнов Федор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1921
Дочь: Вера Ефимовна
Отец ребёнка: Кучеров Ефим Иванович
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Кучерова Александра Ефимовна
Отец ребёнка: Кучеров Ефим Иванович
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Синькевич Надежда Ефимовна
Отец ребёнка: Кучеров Ефим Иванович
Место жительства
Неизвестно
Серебряницы, Чудовский муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
23.01.1980