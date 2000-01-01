Синькевич Александр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.01.1952
Дочь: Пестова Алевтина (Алла) Александровна
Мать ребёнка: Синькевич Надежда Ефимовна
Рождение ребёнка
1954
Сын: Синькевич Михаил Александрович
Мать ребёнка: Синькевич Надежда Ефимовна
Рождение ребёнка
1958
Дочь: Наталья Александровна
Мать ребёнка: Синькевич Надежда Ефимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно