Синькевич Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Синькевич Александр

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.01.1952

Дочь: Пестова Алевтина (Алла) Александровна

Мать ребёнка: Синькевич Надежда Ефимовна

Рождение ребёнка
1954

Сын: Синькевич Михаил Александрович

Мать ребёнка: Синькевич Надежда Ефимовна

Рождение ребёнка
1958

Дочь: Наталья Александровна

Мать ребёнка: Синькевич Надежда Ефимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Синькевич Надежда Ефимовна

Смерть
Неизвестно
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