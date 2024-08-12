Головина (Гришакова) Евдокия Петровна
Место рожденияТамбовская губерния
Дата рождения1876
Дата смерти1942
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Отец: Гришаков Петр Фёдорович
Мать: Анна Антиповна
Тамбовская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Головина Анастасия Васильевна
Отец ребёнка: Головин Василий Титович
Рождение ребёнка
10.10.1902 ст.
Дочь: Головина Анна Васильевна
Отец ребёнка: Головин Василий Титович
Село Кривец Ливенского уезда Орловской губернии
Восприемники: Ливенского уезда села Кривца крестьяне Павел Титович Головин и Гавриила Венедиктова Хрипкова дочь Евгения (ф.101, оп.1, д.1779, л/д 45 в ГАОО)
Рождение ребёнка
22.12.1906
Дочь: Черных (Головина) Прасковья Васильевна
Отец ребёнка: Головин Василий Титович
Рождение ребёнка
1912
Сын: Головин Николай Васильевич
Отец ребёнка: Головин Василий Титович
Рождение ребёнка
1914
Дочь: (Головина) Елизавета Васильевна
Отец ребёнка: Головин Василий Титович
Рождение ребёнка
1918
Дочь: (Головина) Нина Васильевна
Отец ребёнка: Головин Василий Титович
Смерть
1942
Самара, Самара, Самарская область