Головина (Гришакова) Евдокия Петровна 1876 — найти родственников по фамилии на Familio
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Головина (Гришакова) Евдокия Петровна

Место рождения

Тамбовская губерния

Дата рождения

1876

Дата смерти

1942

Пол

Женский

Добавил:

ЮП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: Гришаков Петр Фёдорович

Мать: Анна Антиповна

Тамбовская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Головин Василий Титович

Рождение ребёнка
1901

Дочь: Головина Анастасия Васильевна

Отец ребёнка: Головин Василий Титович

Рождение ребёнка
10.10.1902 ст.

Дочь: Головина Анна Васильевна

Отец ребёнка: Головин Василий Титович

Село Кривец Ливенского уезда Орловской губернии
Восприемники: Ливенского уезда села Кривца крестьяне Павел Титович Головин и Гавриила Венедиктова Хрипкова дочь Евгения (ф.101, оп.1, д.1779, л/д 45 в ГАОО)
Рождение ребёнка
22.12.1906

Дочь: Черных (Головина) Прасковья Васильевна

Отец ребёнка: Головин Василий Титович

Рождение ребёнка
1912

Сын: Головин Николай Васильевич

Отец ребёнка: Головин Василий Титович

Рождение ребёнка
1914

Дочь: (Головина) Елизавета Васильевна

Отец ребёнка: Головин Василий Титович

Рождение ребёнка
1918

Дочь: (Головина) Нина Васильевна

Отец ребёнка: Головин Василий Титович

Смерть
1942
Самара, Самара, Самарская область

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