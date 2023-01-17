Аксинья Алексеева
Место рождения
Дата рождения1748 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1774 ст.
Сын: Козьма Максимов
Отец ребёнка: Максим Корнеев
Рождение ребёнка
1777 ст.
Сын: Минай Максимов
Отец ребёнка: Максим Корнеев
Рождение ребёнка
1780 ст.
Дочь: Елена Максимова
Отец ребёнка: Максим Корнеев
Рождение ребёнка
1782 ст.
Дочь: Марья Максимова
Отец ребёнка: Максим Корнеев
Рождение ребёнка
1784 ст.
Дочь: Домна Максимова
Отец ребёнка: Максим Корнеев
Рождение ребёнка
1786 ст.
Дочь: Аграфена Максимова
Отец ребёнка: Максим Корнеев
Рождение ребёнка
1787 ст.
Сын: Фёдор Максимов
Отец ребёнка: Максим Корнеев
Рождение ребёнка
1792 ст.
Дочь: Авдотья Максимова
Отец ребёнка: Максим Корнеев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Максим Корнеев
Смерть
Неизвестно