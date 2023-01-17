Аксинья Алексеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аксинья Алексеева

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Место рождения

Волково, Узловский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1748 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1750 г.р.

Дети

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Волково, Узловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1774 ст.

Сын: Козьма Максимов

Отец ребёнка: Максим Корнеев

Волково, Узловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1777 ст.

Сын: Минай Максимов

Отец ребёнка: Максим Корнеев

Волково, Узловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1780 ст.

Дочь: Елена Максимова

Отец ребёнка: Максим Корнеев

Волково, Узловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1782 ст.

Дочь: Марья Максимова

Отец ребёнка: Максим Корнеев

Волково, Узловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1784 ст.

Дочь: Домна Максимова

Отец ребёнка: Максим Корнеев

Волково, Узловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1786 ст.

Дочь: Аграфена Максимова

Отец ребёнка: Максим Корнеев

Волково, Узловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1787 ст.

Сын: Фёдор Максимов

Отец ребёнка: Максим Корнеев

Волково, Узловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1792 ст.

Дочь: Авдотья Максимова

Отец ребёнка: Максим Корнеев

Волково, Узловский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Максим Корнеев

Смерть
Неизвестно
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