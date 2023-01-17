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Козявин Гаврила Акимович

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Место рождения

Останково, Мошенская волость, Судогодский уезд

Дата рождения

1769

Дата смерти

1831

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769

Отец: Козявин Аким

Мать: не указана

Останково, Мошенская волость, Судогодский уезд
Рождение ребёнка
1794

Сын: Козявин Иван

Мать ребёнка: Козявина Анна

Рождение ребёнка
1797

Сын: Козявин Матвей Гаврилович

Мать ребёнка: Козявина Анна

Рождение ребёнка
1800

Сын: Козявин Афанасий Гаврилович

Мать ребёнка: Козявина Анна

Рождение ребёнка
1802

Сын: Козявин Иван Гаврилович

Мать ребёнка: Козявина Анна

Рождение ребёнка
1809

Сын: Козявин Афанасий

Мать ребёнка: Козявина Анна

Рождение ребёнка
1813

Сын: Козявин Прохор Гаврилович

Мать ребёнка: Козявина Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Козявин Иван Гаврилович

Мать ребёнка: Козявина Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Козявина Анна

Смерть
1831
Дятьково, Брянский уезд, Орловская губерния
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