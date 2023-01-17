Козявин Гаврила Акимович
Место рождения
Дата рождения1769
Дата смерти1831
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769
Отец: Козявин Аким
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1794
Сын: Козявин Иван
Мать ребёнка: Козявина Анна
Рождение ребёнка
1797
Сын: Козявин Матвей Гаврилович
Мать ребёнка: Козявина Анна
Рождение ребёнка
1800
Сын: Козявин Афанасий Гаврилович
Мать ребёнка: Козявина Анна
Рождение ребёнка
1802
Мать ребёнка: Козявина Анна
Рождение ребёнка
1809
Сын: Козявин Афанасий
Мать ребёнка: Козявина Анна
Рождение ребёнка
1813
Сын: Козявин Прохор Гаврилович
Мать ребёнка: Козявина Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Козявина Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Козявина Анна
Смерть
1831
Дятьково, Брянский уезд, Орловская губерния