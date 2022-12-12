Козявина Анна
Место рождения
Дата рождения1768
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1794
Сын: Козявин Иван
Отец ребёнка: Козявин Гаврила Акимович
Рождение ребёнка
1797
Сын: Козявин Матвей Гаврилович
Отец ребёнка: Козявин Гаврила Акимович
Рождение ребёнка
1800
Сын: Козявин Афанасий Гаврилович
Отец ребёнка: Козявин Гаврила Акимович
Рождение ребёнка
1802
Отец ребёнка: Козявин Гаврила Акимович
Рождение ребёнка
1809
Сын: Козявин Афанасий
Отец ребёнка: Козявин Гаврила Акимович
Рождение ребёнка
1813
Сын: Козявин Прохор Гаврилович
Отец ребёнка: Козявин Гаврила Акимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Козявин Гаврила Акимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно