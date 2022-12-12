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Козявина Анна

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Место рождения

Останково, Мошенская волость, Судогодский уезд

Дата рождения

1768

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768

Отец: не указан

Мать: не указана

Останково, Мошенская волость, Судогодский уезд
Рождение ребёнка
1794

Сын: Козявин Иван

Отец ребёнка: Козявин Гаврила Акимович

Рождение ребёнка
1797

Сын: Козявин Матвей Гаврилович

Отец ребёнка: Козявин Гаврила Акимович

Рождение ребёнка
1800

Сын: Козявин Афанасий Гаврилович

Отец ребёнка: Козявин Гаврила Акимович

Рождение ребёнка
1802

Сын: Козявин Иван Гаврилович

Отец ребёнка: Козявин Гаврила Акимович

Рождение ребёнка
1809

Сын: Козявин Афанасий

Отец ребёнка: Козявин Гаврила Акимович

Рождение ребёнка
1813

Сын: Козявин Прохор Гаврилович

Отец ребёнка: Козявин Гаврила Акимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Козявин Иван Гаврилович

Отец ребёнка: Козявин Гаврила Акимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Козявин Гаврила Акимович

Смерть
Неизвестно
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