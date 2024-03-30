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Дергунов Семен Елисеевич

Место рождения

Ивановка, Асекеевский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

1774 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774 ст.

Отец: Дергунов Елисей Васильевич

Мать: не указана

Ивановка, Асекеевский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дергунова Марья Елисеевна

Рождение ребёнка
1800 ст.

Сын: Гончаров Яков (приемный)

Мать ребёнка: не указана

Ивановка, Асекеевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1814 ст.

Сын: Дергунов Иван Семенович

Мать ребёнка: Дергунова Марья Елисеевна

Ивановка, Асекеевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1818 ст.

Дочь: Дергунова Настасья Семеновна

Мать ребёнка: Дергунова Марья Елисеевна

Ивановка, Асекеевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1821 ст.

Сын: Дергунов Аристарх (Елистрат) Семенович

Мать ребёнка: Дергунова Марья Елисеевна

Ивановка, Асекеевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1823 ст.

Дочь: Дергунова Марья Семеновна

Мать ребёнка: Дергунова Марья Елисеевна

Ивановка, Асекеевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1825 ст.

Сын: Дергунов Иван Семенович

Мать ребёнка: Дергунова Марья Елисеевна

Ивановка, Асекеевский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно

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