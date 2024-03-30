Дергунов Семен Елисеевич
Место рождения
Дата рождения1774 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774 ст.
Отец: Дергунов Елисей Васильевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1800 ст.
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1814 ст.
Мать ребёнка: Дергунова Марья Елисеевна
Рождение ребёнка
1818 ст.
Дочь: Дергунова Настасья Семеновна
Мать ребёнка: Дергунова Марья Елисеевна
Рождение ребёнка
1821 ст.
Сын: Дергунов Аристарх (Елистрат) Семенович
Мать ребёнка: Дергунова Марья Елисеевна
Рождение ребёнка
1823 ст.
Дочь: Дергунова Марья Семеновна
Мать ребёнка: Дергунова Марья Елисеевна
Рождение ребёнка
1825 ст.
Мать ребёнка: Дергунова Марья Елисеевна
Смерть
Неизвестно