Устин Домна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Устин Игнатий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Устин Анастасия Игнатьевна
Отец ребёнка: Устин Игнатий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Устин Ганна Игнатьевна
Отец ребёнка: Устин Игнатий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Устин Ольга Игнатьевна
Отец ребёнка: Устин Игнатий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Устин Федора Игнатьевна
Отец ребёнка: Устин Игнатий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Далидчик (Устин) Ирина (Арина) Игнатьевна
Отец ребёнка: Устин Игнатий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Устин Игнатий
Рождение ребёнка
22.05.1910
Дочь: Косач (Устин) Александра Игнатьевна
Отец ребёнка: Устин Игнатий
Прусовичи, Осташковский уезд, Тверская губерния
Смерть
Неизвестно