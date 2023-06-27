Устин Домна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Устин Домна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Устин Павел Игнатьевич

Отец ребёнка: Устин Игнатий

Прусовичи, Логойский район, Минская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Устин Анастасия Игнатьевна

Отец ребёнка: Устин Игнатий

Прусовичи, Логойский район, Минская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Устин Ганна Игнатьевна

Отец ребёнка: Устин Игнатий

Прусовичи, Логойский район, Минская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Устин Ольга Игнатьевна

Отец ребёнка: Устин Игнатий

Прусовичи, Логойский район, Минская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Устин Федора Игнатьевна

Отец ребёнка: Устин Игнатий

Прусовичи, Логойский район, Минская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Далидчик (Устин) Ирина (Арина) Игнатьевна

Отец ребёнка: Устин Игнатий

Прусовичи, Логойский район, Минская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Устин Игнатий

Рождение ребёнка
22.05.1910

Дочь: Косач (Устин) Александра Игнатьевна

Отец ребёнка: Устин Игнатий

Прусовичи, Осташковский уезд, Тверская губерния
Смерть
Неизвестно

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