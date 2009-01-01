деревня Прусовичи, Логойский район, Минская область (на 2021) — Familio

Прусовичи

Логойский район, Минская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Минская губерния, Борисовский уезд
Прусевичи47Роговские629108138

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Минская губерния, Борисовский уезд, Прусовичская волость
253. Прусовичи, село бывшее владельческое, при реке Горавке, дворов 14, жителей 126, волостное правление 2 ц. пр.

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Минская губерния, Борисовский уезд, Прусевичская волость
село Прусевичи60258808327921731876404948

Список населённых мест Минской губернии 1909 года

НазваниеНаселениеДворовСтанВёрст до МинскаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правления
Борисовский уезд, Прусевичская волость
Прусевичи, имение61958753
Прусевичи, село32512587531

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Минская область, Логойский район, Околовский сельсовет
д Прусовичи34

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Минская область, Логойский район, Околовский сельсовет
д. Прусовичи36

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