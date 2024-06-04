Подмарев Лев (Леонтий) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПодмарев Лев (Леонтий)

Подмарев Лев (Леонтий)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1744

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
пахотный солдат
Место жительства
Неизвестно
Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1727

Сын: Подмарев Иван Львов

Мать ребёнка: не указана

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1737

Сын: Подмарев Прохор Львов

Мать ребёнка: не указана

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
До 1744

Мы используем куки для улучшения работы сайта.