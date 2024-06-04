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Подмарев Иван Львов

Место рождения

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Около 1727

Дата смерти

После 1762

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1727

Отец: Подмарев Лев (Леонтий)

Мать: не указана

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Подмарева Татьяна Алексеева

Работа или профессия
Неизвестно
пахотный солдат
Место жительства
Неизвестно
Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1749

Дочь: (Подмарева) Матрена Иванова

Мать ребёнка: Подмарева Татьяна Алексеева

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1750

Сын: Подмарев Григорий Иванов

Мать ребёнка: Подмарева Татьяна Алексеева

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1756

Сын: Подмарев Семен Иванов

Мать ребёнка: Подмарева Татьяна Алексеева

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
После 1762
Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

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