Подмарев Иван Львов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1727
Дата смертиПосле 1762
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1727
Отец: Подмарев Лев (Леонтий)
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
пахотный солдат
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1749
Дочь: (Подмарева) Матрена Иванова
Мать ребёнка: Подмарева Татьяна Алексеева
Рождение ребёнка
Около 1750
Мать ребёнка: Подмарева Татьяна Алексеева
Рождение ребёнка
Около 1756
Мать ребёнка: Подмарева Татьяна Алексеева
Смерть
После 1762