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Тихомирова Ольга Варфоломеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1802

Дата смерти

18.03.1845 ст.

Пол

Женский

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1802

Отец: Варфоломей Ксенофонтович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тихомиров Василий Петрович

Рождение ребёнка
1827

Дочь: (Тихомирова) Клавдия Васильевна

Отец ребёнка: Тихомиров Василий Петрович

Рождение ребёнка
23.06.1828

Сын: Тихомиров Иван Васильевич

Отец ребёнка: Тихомиров Василий Петрович

Рождение ребёнка
1829 ст.

Сын: Тихомиров Клавдий Васильевич

Отец ребёнка: Тихомиров Василий Петрович

Смерть
18.03.1845 ст.
Мытники, Рузский, Московская область

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