Тихомирова Ольга Варфоломеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1802
Дата смерти18.03.1845 ст.
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1802
Отец: Варфоломей Ксенофонтович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1827
Дочь: (Тихомирова) Клавдия Васильевна
Отец ребёнка: Тихомиров Василий Петрович
Рождение ребёнка
23.06.1828
Сын: Тихомиров Иван Васильевич
Отец ребёнка: Тихомиров Василий Петрович
Рождение ребёнка
1829 ст.
Сын: Тихомиров Клавдий Васильевич
Отец ребёнка: Тихомиров Василий Петрович
Смерть
18.03.1845 ст.
Мытники, Рузский, Московская область