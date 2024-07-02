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Тихомиров Василий Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1801

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тихомирова Ольга Варфоломеевна

Рождение ребёнка
1827

Дочь: (Тихомирова) Клавдия Васильевна

Мать ребёнка: Тихомирова Ольга Варфоломеевна

Рождение ребёнка
23.06.1828

Сын: Тихомиров Иван Васильевич

Мать ребёнка: Тихомирова Ольга Варфоломеевна

Рождение ребёнка
1829 ст.

Сын: Тихомиров Клавдий Васильевич

Мать ребёнка: Тихомирова Ольга Варфоломеевна

Смерть
Неизвестно

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