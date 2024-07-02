Тихомиров Василий Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1801
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1827
Дочь: (Тихомирова) Клавдия Васильевна
Мать ребёнка: Тихомирова Ольга Варфоломеевна
Рождение ребёнка
23.06.1828
Сын: Тихомиров Иван Васильевич
Мать ребёнка: Тихомирова Ольга Варфоломеевна
Рождение ребёнка
1829 ст.
Сын: Тихомиров Клавдий Васильевич
Мать ребёнка: Тихомирова Ольга Варфоломеевна
Смерть
Неизвестно